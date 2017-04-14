Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 152,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 151,90 liradan, 1,004 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,021 liradan, 139 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 143 liradan, 981 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 1,001 liradan, 491 liradan alınan Yarım Ziynet 501 liradan, 245 liradan alınan Çeyrek Ziynet 250 liradan satıldı.
(İHA)