Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 152,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 152,90 liradan, 1,006 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,023 liradan, 139,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 143,50 liradan, 983 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 1,003 liradan, 492 liradan alınan Yarım Ziynet 502 liradan, 246 liradan alınan Çeyrek Ziynet 251 liradan satılıyor.
(İHA)