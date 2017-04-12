Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 150,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 151 liradan, 993 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,010 liradan, 137 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 141 liradan, 971 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 991 liradan, 485 liradan alınan Yarım Ziynet 495 liradan, 242 liradan alınan Çeyrek Ziynet 247 liradan satılıyor.
(İHA)
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