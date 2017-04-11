Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 151 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 151,20 liradan, 995 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,012 liradan, 137,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 142,50 liradan, 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 992 liradan, 486 liradan alınan Yarım Ziynet 496 liradan, 243 liradan alınan Çeyrek Ziynet 248 liradan satıldı.
(İHA)
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