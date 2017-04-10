Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 149,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 149,70 liradan, 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 2 liradan, 136 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 140 liradan, 963 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 983 liradan, 481 liradan alınan Yarım Ziynet 491 liradan, 240 liradan alınan Çeyrek Ziynet 245 liradan satıldı.



(İHA)