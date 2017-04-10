Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 150,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 150,60 liradan, 991 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,008 liradan, 137,30 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 141,30 liradan, 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 988 liradan, 484 liradan alınan Yarım Ziynet 494 liradan, 242 liradan alınan Çeyrek Ziynet 247 liradan satılıyor.
(İHA)
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