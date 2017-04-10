Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 150,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 150,60 liradan, 991 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,008 liradan, 137,30 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 141,30 liradan, 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 988 liradan, 484 liradan alınan Yarım Ziynet 494 liradan, 242 liradan alınan Çeyrek Ziynet 247 liradan satılıyor. - İSTANBUL
-
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük gün geldi
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Başbakan'dan binlerce vatandaşa ve esnafa müjde!
-
Çalışanlar dikkat! Fazla mesai ücretleriniz boşa gitmesin
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Vestel'den dev satın almayla ilgili büyük atak!
-
Rusya'nın gözü Türkiye-Suriye sınırında: Dikkatle izliyoruz