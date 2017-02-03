Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 144,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,50 liradan, 952 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 967 liradan, 131,80 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,80 liradan, 933 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 948 liradan, 464 liradan alınan Yarım Ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satıldı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,50 lira oldu.
-
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını yerinde inceledi, tarih verdi
-
Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oldu: Bu aşık olduğum bir projedir
-
Kritik veri sonrası dolar sert düştü!
-
Banka, öğrencinin kefil olduğu kişiye 1,5 milyon TL kredi verdi
-
Emekli promosyonları için üçüncü banka da imzayı attı
-
Memura en az bin lira ikramiye! Başvurular bugün başladı
-
6 yaşındaki kızına giydirdiği kıyafete tepki yağıyor