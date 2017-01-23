Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 147,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,50 liradan, 972 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 987 liradan, 134,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 138,50 liradan, 952 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 967 liradan, 474 liradan alınan Yarım Ziynet 484 liradan, 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 242 liradan satıldı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,50 lira oldu.
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