Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 145,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146 liradan, 961 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 976 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137 liradan, 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 958 liradan, 469 liradan alınan Yarım Ziynet 479 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146 lira oldu.
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