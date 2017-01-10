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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,70 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 143,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 143,70 liradan, 946 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 961 liradan, 131 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135 liradan, 927 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 942 liradan, 461 liradan alınan Yarım Ziynet 471 liradan, 230 liradan alınan Çeyrek Ziynet 235 liradan satıldı. - İSTANBUL

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