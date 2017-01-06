Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 137 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 136,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 137 liradan, 901 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 916 liradan, 124,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 128,50 liradan, 880 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 898 liradan, 440 liradan alınan Yarım Ziynet 450 liradan, 220 liradan alınan Çeyrek Ziynet 225 liradan satıldı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 137 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 137 lira oldu.
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