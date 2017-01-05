Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Ara
BİST 75.824 %-0,42
DOLAR 3,6197 %1,32
EURO 3,7994 %1,42
PARİTE 1,0491 %0,05
ALTIN 136,37 %2,03
FAİZ 10,67 %-0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 135,50 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 135,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 135,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 135,50 liradan, 891 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 906 liradan, 123,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 127,50 liradan, 873 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 888 liradan, 434 liradan alınan Yarım Ziynet 444 liradan, 217 liradan alınan Çeyrek Ziynet 222 liradan satılıyor. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Serbest Piyasa, Kapalıçarşı, Cumhuriyet, Istanbul, İstanbul, Altın