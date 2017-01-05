Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 135,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 135,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 135,50 liradan, 891 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 906 liradan, 123,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 127,50 liradan, 873 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 888 liradan, 434 liradan alınan Yarım Ziynet 444 liradan, 217 liradan alınan Çeyrek Ziynet 222 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 135,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 135,50 lira oldu.
-
Çöpleri kullanarak üretiyorlardı! Zabıta bile inanamadı
-
Felç kalan işçiye bugüne kadar duyulmamış miktarda tazminat!
-
Trump'ın etkisi büyük oldu, piyango Türkiye'ye vurdu!
-
Dolar rekor tazeledi
-
Yargıtay kararını verdi, unutanın işi bitti
-
Şimdiye kadar tarih yazmadı böylesini!
-
Reina saldırısında yaralanan ABD'liyle ilgili derin şüphe