Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 134,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 133,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 134,10 liradan, 882 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 898 liradan, 122 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 126 liradan, 862 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 880 liradan, 431 liradan alınan Yarım Ziynet 440 liradan, 215 liradan alınan Çeyrek Ziynet 220 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 134,10 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 134,10 lira oldu.
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