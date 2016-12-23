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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,75 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,75 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 127,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 127,75 liradan, 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 858 liradan, 116,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 120,50 liradan, 823 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 838 liradan, 410 liradan alınan Yarım Ziynet 420 liradan, 205 liradan alınan Çeyrek Ziynet 210 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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Serbest Piyasa, Kapalıçarşı, Cumhuriyet, Istanbul, İstanbul, Altın