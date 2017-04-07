Serbest Bölge Camii İbadete Açıldı

Serbest Bölge Camii ibadete açıldı



BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde BUSEB tarafından yaptırılan Serbest Bölge Camii ibadete açıldı.

BUSEB A.Ş. öz sermayesi ile Gemlik Serbest Bölgesi girişine yaptırılan cami dualarla ibadete açıldı. 500 metrekare kapalı alan üzerine 9 ayda inşa edilen camide 375 metrekarelik namazgah bulunuyor. Cami bin cemaat kapasiteli. Açılışa Vali İzzettin Küçük, Ak Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. 2 milyon 300 bin liraya mal olan camiinin bölge için büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan BUSEB Başkanı Celal Sönmez, "Bursa eski Valimiz Münir Karaloğlu bu eksikliğe dikkat çekmişti. BUSEB A.Ş. öz kaynakları ile yapmak da bizlere nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.