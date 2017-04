Seray Kalelioğlu, Piyano Resitali

Piyanist Seray Kalelioğlu, Avusturya'lı besteci ve virtüöz piyanist Johann Nepomuk Hummel'in solo piyano yapıtlarından derlenen bir program ile Mozarthaus'ta klasik müzikseverler ile buluşuyor.



Program:



Johann Nepomuk Hummel (1778 –1837)



Alla Polacca NC01Allegretto Grazioso-Gigue NC02



An Alexis NC03



Andantino NC04



Assembly Waltz NC05



Six Pieces Faciles, Op.42Variations on a Theme of Vogler "Castor&Pollux" Op.6



Variations on Tyrolienne NC 16



Variations on a Theme by Cherubini Opera "Les Deux Journees" Op. 9



Variations on a Theme by Gluck "Armide" Op.57



Resital süresi: 55 dakika



SERAY KALELİOĞLU, piyano



1987 yılında İstanbul'da doğan Seray Kalelioğlu, piyanoya 7 yaşında başladı. 1995-2000 yılları arasında TRT Çocuk Korosu'nda korist olarak yer aldı. 1996 yılında Portekiz'in Figuera da Foz şehrinde gerçekleşen Çocuk Şarkıları yarışmasına solist olarak katıldı ve "Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görüldü. 2001-2005 yılları arasında, tam bursla kabul edildiği İstek Belde Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyano ve keman dallarında çalıştı. 2005 – 2009 yılları arasında, Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliğinde Dilek Yonat Batıbay ile piyano öğrenimini sürdürdü. 2007-2008 eğitim döneminde Erasmus Değişim Programı kapsamında Polonya'daki Gdansk Müzik Akademisi'nde okudu. 2008 yılında Türkiye'ye dönen Seray Kalelioğlu, İris Şentürker ile piyano çalışmalarına devam etti ve bu tarihten itibaren yurtiçinde çeşitli projelerde yer aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosunda "Bir Şehnaz Oyun"da piyanist olarak görev aldı. NTV'nin İstanbul Modern'de çektiği "Sarkis Belgeseli" ve "Sarkis Sergisi"nde Scriabin'in Op.2 No.1 Etüdüyle yer aldı. Çeşitli kurumlarda piyano öğretmenliği yaptı. Kültür Üniversitesinde, müzik direktörlüğünü üstlendiği "Bir Şehnaz Oyun" adlı eserde aynı zamanda piyanist olarak yer aldı. 2010 yılında Amerika, Minnesota'da Prof.Katherine Faricy ile piyano çalıştı. Yüksek lisans çalışmalarına ITÜ MIAM'da Jerfi Aji ile oda müziği, Ayşegül Sarıca ile piyano'da devam etti. Piyanist Nelly Ben-Or ve çellist Selma Gökçen ile piyano üzerinde Alexander Tekniği, Edna Golandsky ile Taubmann Tekniği çalışmaları ve Hüseyin Sermet ile masterclass çalışmaları gerçekleştirdi. Piyanist Seray Kalelioğlu, Caddebostan Kültür Merkez, Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Arsu Sahne ve Yeldeğirmeni Sanat gibi önemli mekanlarda resitaller düzenlemiştir.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Mozarthaus Sanat ve Konser Evi



Mekan Adresi : Nilgün Sokak, 14/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Seray Kalelioğlu, Piyano Resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır