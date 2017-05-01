Seranın İçerisini Kazıp Define Aradılar, Soranlara 'Tuvalet Çukuru' Dediler

Seranın içerisini kazıp define aradılar, soranlara 'tuvalet çukuru' dediler

Antalya'da kimliği belirsiz 3 kişi, süs bitkisi yetiştirilen seranın içerisini 7 metre kazıp define aradı.

Kayıplara karışan define avcıları, 'Neden kazıyorsunuz?' sorusuna ise 'tuvalet çukuru kazıyoruz' yanıtını verdi



ANTALYA - Antalya'da define avcısı 3 kişi, süs bitkisi yetiştirilen bir seranın içerisini gündüz vakti 3 gün boyunca metrelerce kazıp define aradı. Durumdan şüphelen komşularının 'neden kazıyorsunuz?' sorusuna ise, define avcıları 'tuvalet çukuru' yanıtı verdi.

İlginç olay, Aksu İlçesi Çamköy Mahallesi 24 Sokak'ta bulunan Vedat Dalaman ile 9 akrabasının hissedar olduğu 6 dönümlük araziye kurulan 2,5 dönümlük bir serada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Dalaman, yaklaşık 12 yıl önce arazisini A. Ç isimli bir kadına kiraladı. A. Ç., ailesiyle birlikte kiraladığı araziye naylon sera kurarak yıllarca süs bitkisi yetiştirmeye başladı. Son 3 gün içinde ise seranın içerisinden garip sesler gelmeye başladı. Çevrede evleri bulunan vatandaşlar seranın içerisine girerek, 3 kişi tarafından derin bir çukur kazıldığını gördü. Durumdan şüphelen vatandaşlar, arazi sahibine olayı anlattı. Hemen seranın olduğu yere gelen arazi sahipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Durumun fark edilmesi üzerine serayı kazan 3 kişi ise 07 MFL 91 plakalı bir araca binerek kayıplara karıştı. Bunun üzerine arazi sahipleri durumu polise bildirdi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede hilti, kazma ve küreklerle sera içerisinde yaklaşık 7 metrelik bir çukurun kazıldığını tespit etti.

Kiracı kazdırıyor iddiası

Arazi sahiplerinden Vedat Dalaman ve Halil Demirkıran, arazilerinin üzerine kurulan serada define arandığını, kaçan 3 kişiye kazıyı yaptıranların ise kiracılarının olduğunu iddia etti. Olay gününü anlatan Dalaman, "Cuma günü başladığını komşular fark ediyor. Ben bugün olay yerine geldiğimde şok oldum. 7-8 metre kazıldığını gördüm. Kazan kişilere, 'size kim kazdırıyor burayı' diye sordum. Onlar da kiracımın kazdırdığını söyledi. Hemen yeri kiraya verdiğimiz şahsa gittim. O da jeolojik yapı oluşturduğunu söyledi. Ben de bu durumda şüphelendim. Herhangi bir su çukuru veya tuvalet çukuru kazdırdıklarını düşünmüyorum.

"Define aradıklarını düşünüyorum"

Arkeolojik kazı olduğunu düşündüğü için durumu polise bildirdiğini belirten Dalaman, arazisi üzerinde eski yapıların olduğunu da belirterek, "Hitliyle kazıyorlardı. Bir katmanında eski tuğla kalıntıları var. Bundan dolayı define aradıklarını düşünüyoruz. Atalarımızın söylentilerine göre burada yerleşim ve hazinelerin olduğunu söyleniyor. Arkeologların gelip burada çalışma yapmasını istiyorum" diye konuştu.

"Tuvalet çukuru kazıyoruz"

Hissedarlardan Halil Demirkıran ise, define avcılarının çocuklarına verdiği ilginç diyalogdan bahsetti. Serada çalışma seslerini duyduğunu ancak ilk başta önemsemediğini belirten Demirkıran, "Evim hemen yanında. Burada hiltiyle çalışma sesini duydum. Gündüz çalışıyorlardı. Hilti sesi duyunca kenarda betonları kırıyorlar sandım. Bizim çocuklardan gören olmuş. 'Siz ne kazıyorsunuz burada?' diye sorunca, 'Tuvalet çukuru kazıyoruz' demişler" diye konuştu.

Serayı kiralayan A. Ç ve ailesi ise konuyla ilgili konuşmak istemediklerini belirtti.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.