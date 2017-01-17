Seramoniye Şehit Çocuklarıyla Çıktılar

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Elazığaspor maçında her iki takımın futbolcuları, seramoniye şehit çocuklarıyla çıktı.



Saat 19.45'te başlayan maç önesi ev sahibi ekip Elazığspor, İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı bir tişörtle seramoniye çıktı. Ayrıca hem Galatasaray, hem de Elazığsporlu futbolcular şehit çocuklarının ellerini tutarak seramoniye çıktı.



Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Elazığ Atatürk Stadı'nda yaklaşık 5 bin futbolsever maçı izlemek üzere stattaki yerini aldı. Buna karşılık 800 sarı kırmızılı taraftar da Galatasaray'a destek verdiği görüldü. Statta maç izlemeye gelen her iki takım taraftarı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarıyla teröre lanet okudu.



- Elazığ