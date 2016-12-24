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Seramiksan-Sarıyer Belediyespor: 3-2

Seramiksan-Sarıyer Belediyespor: 3-2

SALON: Yıldırım BeyazıtHAKEMLER: Yavuz Aydemir (x), Hakkı Demiralay (xx)SERAMİKSAN: Cansu (xxx), Nizetich (xxx), Meryem (xxx), Desislava (xx), Ceyda (xxx), Tow Arnett (xxx), Elif (xxx), Sedef (xx), Selime (xx), Sıla (xx)SARIYER BELEDİYESPOR: Esra (xx), Selin (xx), Eva (xx), Arelya(xx),...

Seramiksan-Sarıyer Belediyespor: 3-2



SALON: Yıldırım Beyazıt

HAKEMLER: Yavuz Aydemir (x), Hakkı Demiralay (xx)

SERAMİKSAN: Cansu (xxx), Nizetich (xxx), Meryem (xxx), Desislava (xx), Ceyda (xxx), Tow Arnett (xxx), Elif (xxx), Sedef (xx), Selime (xx), Sıla (xx)

SARIYER BELEDİYESPOR: Esra (xx), Selin (xx), Eva (xx), Arelya(xx), Çağla(xx), Alexis (xxx), Funda (xx), (Rida (xx), Zülfiye (x), Melike (x), Miniriye (x)

SETLER: 25-19, 13-25, 25-20, 18-25, 15-12

SÜRE: 119 Dakika (24, 23, 26, 28, 18)

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde Turgutlu temsilcisi Seramiksan, Kupa Voley 1.tur ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u tie-break setinde 3-2 yenerek ikinci maç öncesi avantaj yakaladı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 13-25, 25-20, 18-25 ve 15-11'lik setlerle sona erdi. Ev sahibi ekip maçtan sonra galibiyet sevincini seyircisiyle paylaştı. Bu müsabakanın rövanşı çarşamba günü oynanacak. - Turgutlumanisa

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