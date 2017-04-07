Seramiksan Prestij Sınavlarında

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabının ilk devre maçlarını 2 galibiyet, 1 yenilgi ile tamamlayarak ligde kalmayı garantileyen Seramiksan, yarın Ankara'da başlayacak ikinci devre karşılaşmalarında prestij mücadelesi verecek.



Seramiksan ilk sınavında yarın Başkent Spor Salonu'nda saat 13.00'te Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Seramiksan, pazar günü Nilüfer Belediyespor, pazartesi günü ise İdmanocağı ile oynayıp sezonu noktalayacak. - İzmir