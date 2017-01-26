Seramiksan İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı

Seramiksan, güçlü kadrosuyla Halkbank'ı 3-2 mağlup ederek ikinci yarıya başarılı bir başlangıç yaptı. Bu hafta deplasmanda VakıfBank ile karşılaşacak olan Kuğular, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Maç öncesi açıklama yapan Seramiksan Antrenörü Angelo Vercesi "VakıfBank maçı öncesi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Takımımızın en iyi sonucu almak için elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ekibime güveniyorum." dedi.

Seramiksan – VakıfBank müsabakası, 28 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.