Seramiksan-Halkbank: 3-2





SALON: Yıldırım Beyazıt



HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Arzu Emiroğlu (xx)



SERAMİKSAN: Cansu (xxx), Nizetich (xxx), Meryem (xxx), Desislava (xx), Ceyda (xxx), Tow Arnett (xxx), Sedef (xx) Gamze Ergin (xx), Sıla (xx), Selime (xxx), Elif (xxxx)



HALKBANK: Seda (xx), Salas (xxx), Ceyda (x), Juliva (x), Ana (xx), Burcu (xx), Derya (xx), Duygu (xx), Fulden (x), Aslıhan (x)



SETLER: 20-25, 17-25, 25-22, 25-22, 15-11



SÜRE: 133 dakika (27, 27, 29, 32, 18)



VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan, ikinci yarının ilk haftasında evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Halkbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. Seramiksan, ilk yarıda deplasman aynı skorla yenildiği Başkent temsilcisinden rövanşı almış oldu.



Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 17-25, 25-22, 25-22 ve 15-11'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Seramiksan, puanını 10'a çıkarırken, Halkbank 13 puana ulaştı. Seramiksan gelecek hafta deplasmanda namağlup lider Vakıfbank'la karşılaşacak.



- Turgutlu