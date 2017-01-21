Seramiksan'dan Müthiş Geri Dönüş

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 8 takım arasına girmeyi hedefleyen Seramiksan, ikinci yarının ilk maçında evinde Ankara temsilcisi Halkbank'ı 3-2 yenerek rakibinden rövanşı aldı.



Kötü başladığı maçta 2-0 geriye düşen Seramiksan, salonu dolduran taraftarlarının da desteğiyle, müthiş performans ortaya koyarak maçı 3-2 kazanmayı bildi.



Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 17-25, 25-22, 25-22 ve skorlarla sonuçlandı. Bu sonuçla 2 puan alan Seramiksan, puanını 11'e çıkarırken, Halkbank en yakın takipçisinden 1 puanı kaptı. Seramiksan gelecek hafta deplasmanda ligin namağlup takımı güçlü Vakıfbank'la karşılaşacak. - MANİSA