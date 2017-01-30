Seramiksan'da Transfer

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, Sırp oyuncu Natasa Krsmanovic'i kadrosuna kattı.



Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen orta oyuncu Krsmanovic ile sözleşme imzalandı.



Krsmanovic törende yaptığı açıklamada, mavi-beyazlı ekibe katkı sağlamaya çalışacağını belirterek, "Seramiksan'da yoluma devam edeceğim için çok mutluyum. Hedefimiz doğrultusunda takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapacağız. Ligin ikinci yarısında takım arkadaşlarımla birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.