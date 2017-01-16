Seramik Sanatının Usta İsmi Serap Aksoy Zeytinburnu'nda Sanatseverlerle Buluşuyor

Seramik sanatının usta isimlerinden Serap Aksoy, 'Toprak, Su, Ateş' başlıklı sergisiyle Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.



Sergi, seramik, resim ve müzik gibi birçok sanat dalında yoğun çalışmalara imza atan sanatçı Serap Aksoy, 17 Ocak Salı günü saat 19.30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilhamını Anadolu medeniyetlerinden aldığı çağdaş sanat eserlerinden seçkilerle sanatseverlerle buluşuyor.



'Toprak, Su, Ateş' sergisi Serap Aksoy'un Tatbiki Güzel Sanatlardaki akademi yıllarından bugüne, seramik sanatıyla yoğrulmuş, sanat geçmişine dair küçük bir retrospektif olma özelliği de taşıyor.



"İnsanlık tarihine eşlik eden bir sanat"



Seramik sanatının, insanlık tarihine eşlik eden bir geçmişi olduğunu hatırlatan Sergi Küratörü Mehmet Lütfi Şen, "Günümüz seramik sanatçılarının karşısında seramik sanatının insanlık tarihine eş bir birikimi var. Bu kadim hafıza, bir tarafıyla imkanları artırırken diğer taraftan da yaratıcılık anlamında günümüz sanatçılarını zorluyor. Burada tarih boyunca zirve eserler ortaya koymuş bir sanat var. Günümüz sanatçısının, bu gelenekten yararlanmak, onunla hesaplaşmak ve ona yeni değerlerle eklemlenerek varlık kazanması gerekiyor. Burada sanatçıya düşen görev, seramiği kadim geleneğin imkanlarıyla yeniden oluştururken, geçmişten gelen işlevsel olma önyargısını sanatsal tatla ve estetik hazla değiştirmenin yollarını bulmak" sözleriyle seramik alanında eser üretmenin zorluğuna dikkat çekti.



"Geçmişten beslenerek bugüne söz söyleyebilen bir sanatçı"



Tasarımcı ve öğretim görevlisi Kazım İşgören ise, "Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' özdeyişinde olduğu gibi toprağı sadık yari bilip, onu yoğurarak seramik sanatında zirvelere yükselmiş bir sanatçıdır" diyerek tanımladığı Serap Aksoy hakkında, "Ruh yapısındaki incelikleri Anadolu medeniyetindeki güzelliklerle bütünleştirerek abideleştirmiş bir sanatçıdır. Kadın estetiğini doğanın güzellikleriyle buluşturan eserlerini incelemek oldukça heyecan verici olacak" ifadelerini kaydetti.



17 Ocak Salı akşamı açılışı gerçekleştirilecek olan Serap Aksoy'un "Toprak, Su, Ateş" sergisi 02 Şubat Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.



Serap Aksoy kimdir ?



Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Serap Aksoy, 1977 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında 13. Antalya Film ve Sanat Festivali Fotoğraf Yarışması'nda Altın Portakal ödülü alan sanatçı, katıldığı birçok yarışmada ödüle layık görüldü.



1978 yılında kendi adını taşıyan 'Serap Seramik Atölyesi'ni kuran Serap Aksoy, hali hazırda özgün eserlerini cami mihraplarını, bina ve villa cephelerini, havuz kenarlarını, otel lobi ve duvarlarını süslüyor. Antik tarzda masklar, totemler, tabaklar, idoller de sanatçının çalışmaları arasında yer alıyor. Aksoy, Anadolu medeniyetlerini irdeleyip, kendi özgün yorumunu katarak yeni formlar üretiyor. Aksoy ayrıca, Anadolu motifleriyle yoğurduğu eserlerine Anadolu ezgilerini de katarak türkülerle bütünleşmiş, görsel sanatlarla işitsel sanatları iç içe geçirdi. Sanatçı, günümüzde tuval üzerine akrilik tablolar, seramik ve bronz heykel çalışmalarına devam ediyor. Seramikleri türkülerle seslendirmeyi düşleyen Aksoy, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' parçasıyla özdeşti. Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli koleksiyonlarda eserleri bulunan Serap Aksoy'un başlıca sergileri şunlar:



1982 Modeha Fuarı, Seramik Sergisi, Hilton Oteli



1986 Akbank Sanat Galerisi



1992 İş Sanat Galerisi Tünel, İstanbul



2003 Basın Müzesi Sanat Galerisi



2004 AKM Sanat Galerisi, İstanbul



2005 TÜYAP Karma Sergisi, İstanbul



2006, 2007 Pera Sanat Galerisi, İstanbul



2008 Lütfü Kırdar Sanat Fuarı, İstanbul



2009 CNR Sergisi



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