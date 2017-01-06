Seramik Mumluk

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Seramik, ilk çağdan günümüze gelen en eski sanat türlerinden biridir. Çamur doğası gereği biriken negatif enerjiyi alırken içinizdeki sanatçıyı hızla ortaya çıkarır. Amacımız, sizleri çamurla tanıştırmak, seramik sanatını anlatmak, ortaya çıkacak objeler için heyecanınızı paylaşmak.



3 saatin sonunda kendinizin yaptığına inanamayacağınız objeyi yaparken, şehrin stresi ve günlük meselelerinizden uzaklaşıp, keyifli vakit geçirip üstüne bir de sosyalleşeceksiniz.



Seramik doğası gereği bir haftada kuruyacağı için yaptığınız objeleri ertesi hafta teslim edebileceğiz. Etkinlik sırasında kullanılacak tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.