Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Seramik, ilk çağdan günümüze gelen en eski sanat türlerinden biridir. Çamur doğası gereği biriken negatif enerjiyi alırken içinizdeki sanatçıyı hızla ortaya çıkarır.Amacımız, sizleri çamurla tanıştırmak, seramik sanatını anlatmak, ortaya çıkacak objeler için heyecanınızı paylaşmak. 3 saatin sonunda kendinizin yaptığına inanamayacağınız objeyi yaparken, şehrin stresi ve günlük meselelerinizden uzaklaşıp,keyifli vakit geçirip üstüne bir de sosyalleşeceksiniz,daha ne olsun. Seramik doğası gereği bir haftada kuruyacağı için yaptığınız objeleri ertesi hafta teslim edebileceğiz.Etkinlik sırasında kullanılacak tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.Katılımcı 2 adet mini saksı yapacaktır.*Etkinliğimiz 15 kişi ile sınırlıdır"



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Seramik Mini Saksı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır