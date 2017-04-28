Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Bardak Boyama etkinliği, bardağınızı kendinizin tasarlayacağı bir Seramik İşleri etkinliğidir. Boyama işleminden sonra sırlanıp fırına girecek olan bardaklarınızı 1 hafta sonra atölyemizden alabilirsiniz. Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir. *Etkinliğimiz 20 kişi ile sınırlıdır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Seramik İşleri - Bardak Boyama



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır