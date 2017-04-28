Seramik İşleri - Bardak Boyama
Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!
Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!
Bardak Boyama etkinliği, bardağınızı kendinizin tasarlayacağı bir Seramik İşleri etkinliğidir. Boyama işleminden sonra sırlanıp fırına girecek olan bardaklarınızı 1 hafta sonra atölyemizden alabilirsiniz. Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir. *Etkinliğimiz 20 kişi ile sınırlıdır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL
Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8
Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Seramik İşleri - Bardak Boyama
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io