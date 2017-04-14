Seramik İşleri - Bardak Boyama

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!

Seramik İşleri - Bardak Boyama

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!

Bardak Boyama etkinliği, bardağınızı kendinizin tasarlayacağı bir Seramik İşleri etkinliğidir. Boyama işleminden sonra sırlanıp fırına girecek olan bardaklarınızı 1 hafta sonra atölyemizden alabilirsiniz. Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL

Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Seramik İşleri - Bardak Boyama

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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İzmir, Konak, Hayır