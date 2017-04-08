Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Bardak Boyama etkinliği, bardağınızı kendinizin tasarlayacağı bir Seramik İşleri etkinliğidir. Boyama işleminden sonra sırlanıp fırına girecek olan bardaklarınızı 1 hafta sonra atölyemizden alabilirsiniz. Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Seramik İşleri - Bardak Boyama



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır