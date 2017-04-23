Seramik İşler - Tutuşan Eller

Atölye Lobi seveceğiniz etkinlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor.

Seramik İşler - Tutuşan Eller

Atölye Lobi seveceğiniz etkinlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor.

Seramik İşleri "Tutuşan Eller" kendi el kalıbınızın alınıp yapıldığı bir seramik etkinliğidir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL

Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8

Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Seramik İşler - Tutuşan Eller

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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