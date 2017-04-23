Seramik İşler - Tutuşan Eller
Atölye Lobi seveceğiniz etkinlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor.
Atölye Lobi seveceğiniz etkinlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor.
Seramik İşleri "Tutuşan Eller" kendi el kalıbınızın alınıp yapıldığı bir seramik etkinliğidir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL
Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8
Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Seramik İşler - Tutuşan Eller
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io