DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz.



Hammaddesi toprak yaşamın sarp kayalar üstüne incecik yeşil parmaklarıyla tutunmasını sağlayan, ekinleri göverten, kutsal, doğurgan toprak. Bu kez sizi çamurla tanıştırmak, negatif enerjinizi almak, sonunda evinize ofisinize götürüp yada arkadaşınıza hediye olarak verebileceğiniz bir ürün yaratmanız için suyla buluşuyor. Derken eli insan eline değiyor, kıvamınca yoğrulup biçimleniyor ve ateşte pişiriliyor. Seramik workshop a katılmanız için tecrübeli olmanıza gerek yok. Gerekli yönlendirmeler eğitmenler tarafından yapılacaktır. 3 saatlik etkinlik sonucunda siz bile yapılan esere şaşıracaksınız. Herkes yapabilsin diye herkes için sanat DoryanArt atölyesinde.



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Seramik Atölyesi Kahve Fincanı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır