Seramik Atölyesi

Birgen Uşaklı tarafından verilen seramik derslerinde çocukların ince motor gelişimi hedeflenerek 3 boyutlu çalışmalarla hayal dünyaları zenginleştirilecektir.

Seramik Atölyesi

Birgen Uşaklı tarafından verilen seramik derslerinde çocukların ince motor gelişimi hedeflenerek 3 boyutlu çalışmalarla hayal dünyaları zenginleştirilecektir.

Atölye de torna üzerinde çömlek çekim ve seramik yapımında kullanılan basit tekniklerle çocuklara seramik sanatı sevdirilmektedir.

Programı bitiren öğrencilere sertifika verilecektir.

Ayrıca dönem sonunda eserleri sergilenecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Altyol Patika

Mekan Adresi : 19 Mayıs Mahallesi, Yıldız Sokak, No: 19/A Kozyatağı

Başlangıç Saati : 09.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 11: 00: 00

Kategori : Seramik Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Istanbul, İstanbul, 19 Mayıs, Kadıköy
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