Seramik Atölyesi
Birgen Uşaklı tarafından verilen seramik derslerinde çocukların ince motor gelişimi hedeflenerek 3 boyutlu çalışmalarla hayal dünyaları zenginleştirilecektir.
Birgen Uşaklı tarafından verilen seramik derslerinde çocukların ince motor gelişimi hedeflenerek 3 boyutlu çalışmalarla hayal dünyaları zenginleştirilecektir.
Atölye de torna üzerinde çömlek çekim ve seramik yapımında kullanılan basit tekniklerle çocuklara seramik sanatı sevdirilmektedir.
Programı bitiren öğrencilere sertifika verilecektir.
Ayrıca dönem sonunda eserleri sergilenecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Altyol Patika
Mekan Adresi : 19 Mayıs Mahallesi, Yıldız Sokak, No: 19/A Kozyatağı
Başlangıç Saati : 09.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 11: 00: 00
Kategori : Seramik Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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