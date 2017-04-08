Birgen Uşaklı tarafından verilen seramik derslerinde çocukların ince motor gelişimi hedeflenerek 3 boyutlu çalışmalarla hayal dünyaları zenginleştirilecektir.



Atölye de torna üzerinde çömlek çekim ve seramik yapımında kullanılan basit tekniklerle çocuklara seramik sanatı sevdirilmektedir.



Programı bitiren öğrencilere sertifika verilecektir.



Ayrıca dönem sonunda eserleri sergilenecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Altyol Patika



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mahallesi, Yıldız Sokak, No: 19/A Kozyatağı



Başlangıç Saati : 09.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Seramik Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır