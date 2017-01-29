Seraları Zarar Görenlere Destek

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'deki kar yağışı nedeniyle seralarında zarar oluşan çiftçilere can suyu sağlamak için çalıştıklarını kaydederek, üreticilere ödeme yapılacağını, banka kredi borçlarının da bir yıl öteleneceğini söyledi.



Menderes'teki 75. Yıl Düğün Salonu'nda, seraları zarar gören çiftçilerin de katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kaya, 10 Ocak akşamındaki kar yağışı nedeniyle seralarda oluşan zararı üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ilk andan itibaren İzmir milletvekili Başbakan Binali Yıldırım'ı bilgilendirdiklerini, onun da gerekli talimatları verdiğini kaydetti.



Yaklaşık 1 haftalık kısa bir sürede, zarara uğrayan 700'ü aşan üreticinin tarlalarına, seralarına gidilerek zararın tespit edildiğini aktaran Kaya, bu konuda hazırlanan dosyayı Başbakanlığa ilettiklerini dile getirdi. Kaya, valilik bünyesinde kurulan komisyonun gelecek hafta değerlendirmelere başlayacağını ifade ederek, "Küçük, orta, büyük zararlar ayrılacak. Kimi için bin lira için çok büyük zarar, kimi için de 50 bin çok büyük zarar değil. Sosyal durumlarına, mal varlıklarına göre de çiftçilerimiz açısından değerlendirme yapılacak. Can suyu sağlamak için baştan beri çalışıyoruz. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra muhtemelen de önümüzdeki hafta içinde üreticimize ödemeler geçilecek. Bir miktar yatar, yetmez ise üstüne de geçeriz." diye konuştu.



Zarar gören üreticilerin banka kredi borçlarının ertelenmesi için il ve ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün gerekli çalışmalar yaptığını dile getiren Kaya, "Zarara uğrayanların borçlarını bir yıl öteleyeceğiz." dedi.



Başbakan'dan Mendereslilere 'yaraları saracağız' mesajı



Kaya, bu felaketin herkese ders olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Üreticimizin alınterinin karşılığını alabilmesi için gerçekleştirmemiz gereken işler var. Bunların başlangıcı için bir milat oluyor bu da. Burayı organize tarım bölgesi ilan etmemiz gerekiyor. Bunu sağlarsak girdileri aşağıya çekmiş olacağız. Girdileri düşürerek daha fazla kazanmayı sağlamış oluyoruz. Özellikle seralarımızı tek tip sera haline getirmek için çalışacağız. Daha uygun kredi imkanlarıyla bunu sağlamaya çalışacağız."



Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da çiftçilerin zararının 40 milyon liranın üzerinde olduğunu dile getirerek, "Ülkede yaşanan sıkıntılara, yoğun gündeme rağmen sayın Başbakan'ımızın kapısını çaldık, bizi hemen kabul etti, zararla ilgili dosyamızı takdim ettik. Milletin derdiyle dertlenen bir Başbakan'ımız var. Dedi ki 'Menderesli hemşehrilerime selam söyleyin, biz bu yaraları elimizden geldiğince saracağız, onların yalnız olmadığını söyleyin.' Bu bölgeyle ilgili felaketten kendimize ders çıkarıp, bu sıkıntıyı kanuni düzenlemelerle inşallah artıya çevireceğiz." ifadelerini kullandı.



Toplantıya Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Engin Altunoğlu, Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de katıldı.