Seralar Kara Dayanamadı

Burdur'un Bucak ilçesinde 7 saat aralıksız yağan kar seralara zarar verdi. Demir ve naylondan yapılma seraların çatısı, biriken karın ağırlığını taşıyamayıp çöktü.



Bucak'ın orman köyü Çobanpınar'da kar yağışı 2 gün etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. 7 saat hiç durmadan yağan kar, sera alanlarına zarar verdi. Demir ve naylondan yapılan birçok seranın çatısı, kar yığınının ağırlığı nedeniyle çöktü. 1996 yılında Orman ve Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi kapsamında uzun vadeli kredilerle desteklenen 5 çiftçinin serası tamamen kullanılamaz hale geldi. Ali Yaman, Hasan Ay, Raşit Avcı, Ramazan Çelik ve Bayram Yaman'a ait seraların içindeki kışlık ürünler, marul, bezelye, yeşil soğan, ıspanak, roka ve tereler zarar gördü.



"Hasar tespiti bekliyorlar"



Sera üreticisi Raşit Avcı, serasının çatısının tamamen çöktüğünü belirterek, bir yıllık emeğinin karlar altında kaldığını belirtti.



Bin bir güçlükle devletin desteğiyle kurduğu seralarının kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Avcı, "30 yıl sonra köyümüze ilk kez yağdı. Şuan yerde 30 santimetreyi aşan kar var. Zarar sadece seraların yıkılmasıyla da sınırlı kalmadı. Seralarda tüm ürünlerimiz kullanılamaz hale geldi. Devletimizin yeniden bize destek vermesini bekliyoruz" dedi.



Üretici Bayram Yaman ise yıllar sonra ilk kez yağan karın seralara büyük zarar verdiğini söyledi.



7 saat aralıksız kar yağınca seraların dayanamadığını ifade eden Yaman, "Önlem aldık ama yeterli gelmedi. Doğa olayı. Bankalara borçluyuz, yardım bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.



Öte yandan Elsazı, Kargı ve Çamlık köyleriyle birlikte yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü bildirildi. - BURDUR