Seralar Çöktü, Çilek Üreticisi Perişan Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı çilek üreticisini perişan etti. Hasada bir hafta kala yağan kar seraların çökmesine neden oldu, "kırmızı altın"a büyük zarar verdi.



İnegöl'ün marka değerleri arasında yer alan çilek üretimi, hasada bir hafta kala yağan kar yağışı nedeniyle başlamadan sona erdi. Önceki akşam İnegöl'ün yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çilek yetiştirilen seraların çökmesine neden oldu. İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kar yağışının ardından İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde çilek üretimi yapılan seraları yerinde inceleyerek hasar tespitinde bulundu.



Hasada bir hafta kala ürünlerimiz zarar gördü



İnegöl'ün çilek üretim merkezi Kurşunlu Mahallesi'ndeki seraları çöken çiftçi Ali Satılmış, "Çiftçi her zaman kar yağsın diye dua ederdi ama 23 Nisan'da zamansız yağan kar nedeniyle gerçekten ürünlerde ciddi bir hasar var. Seralarımız çöktü. Hasada bir hafta kala ürünlerimiz zarar gördü. Bu gece de don olursa daha da zarar göreceğiz. Biz de mağdur olduk. Çileklerimiz bir hafta sonra hasat edilecekti ama yağan kar yağışı hasadı bitirdi. Zararımızın ne kadar olduğunu daha kestiremiyoruz" dedi.



13 bin dönüm alanda çilek üretimi yapılıyor



Bursa İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, "İnegöl ve çevresinde aşırı bir kar yağışı yaşandı. Kar yağışından dolayı Kurşunlu Mahallemizde seralar çöktü. 13 bin dönüm alanda çilek üretimi yapılıyor. Büyük çoğunluğu zarar gördü. Çilek üretimini en uzun süre yapmak için yapılan seralar kar yağışına dayanamadı. 23 Nisan'da böyle bir kar yağışı olması çiftçilerimizin ürünlerine zarar verdi. Zararımız büyük. Çiçek açmış olan kiraz bahçelerinde çok azda olsa bir zarar söz konusu" diye konuştu.



Çiftçilerin don korkusu



Kar yağışının ardından gece don olayı yaşanması halinde zarar oranının daha da büyük olacağına dikkat çeken Çelik, "İnegöl'de 190 bin dönüm alanda meyve üretimi yapılıyor. Eğer don olursa bütün meyveler zarar görür. Düşünmek bile istemiyorum. İnşallah bu gece don olayı yaşanmaz ve bu durumu güzel bir şekilde atlatmış oluruz. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı. - BURSA