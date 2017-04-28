Talihsiz Vatandaş, Serada 4 Tonluk Kayanın Altında Can Verdi

Antalya'da 35 yaşındaki Şaban Küp, serasında bulunan 4 tonluk kayayı toprağa gömmek isterken altında kalıp öldü.

3 ÇOCUĞU VARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş İlçesi, Sütleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Serasındaki kayanın kendisine engel olduğunu düşünen 3 çocuk babası Şaban Küp, kayanın yan kısmındaki toprağı yaklaşık 3.5 metre kazdı.

4 TONLUK KAYANIN ALTINDA KALDI

Bu sırada yaklaşık 4 ton ağırlığındaki kaya, Şaban Küp'ün üzerine yuvarlandı. Kayanın altında kalan Şaban Küp'ü yardımına yakınları koştu. Ağır yaralanan Şaban Küp, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşın altından çıkartılan Şaban Küp'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.