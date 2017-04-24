Serada 2 Milyonluk Hint Keneviri Ele Geçirildi

– ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde jandarmanın bir seraya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 800 kök hint keneviri ele geçirildi.



Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 yaşındaki V.A.'nın Kahyalar Mahallesi'nde kiraladığı serada uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma, önceki gün saat 05.30 sıralarında V.A.'nın serasına operasyon düzenlendi. Etrafına fasulye dikilerek kamufle edilen serada yapılan aramada 800 kök hint keneviri ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucu madde jandarma ekiplerince seradan söküldü. Gözaltına alınan V.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.



- Antalya