Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu Kilis'te

Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ve Sequa üyeleri Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.



Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleri ile faaliyete geçen Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına destek veren ve desteklerini devam ettiren Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ve Sequa üyeleri olan farklı meslek odalarının yöneticileri, Başkan Kara'yı ziyarete geldi. Üyelere Kilis Belediyesi Bayan Meslek Edindirme kursları gezdirilerek, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Yaptıkları yerinde inceleme ile çalışma ve faaliyetleri yakından gözlemleyen Sequa ekibi böylesine başarılı bir ekiple karşılaşmayı beklemediklerini belirterek, gördükleri karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.



Sequa ekibi, Kilis Belediye Başkanı Kara, merkezdeki tüm bayan ve gönüllü personelleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı. - KİLİS