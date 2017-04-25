Sequa Temsilcisi Aynur Kuytu Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanında İncelemelerde Bulundu
Kilis’e destek için gelen Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ile beraberindeki heyet Recep Tayyip Erdoğan Mesire alanında incelemelerde bulundu.
Kilis'e destek için gelen Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ile beraberindeki heyet Recep Tayyip Erdoğan Mesire alanında incelemelerde bulundu.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülen Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında incelemelerde bulundu. Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu, Recep Tayyip Erdoğan mesire alanına hayran kaldı. Kuytu, Kilis nüfusundan fazla Suriyeli mülteci ağırladığını ifade ederek, "Kilislilere teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bizde elimizden geldiği kadarıyla Kilis Belediyesine yardımcı olacağız" dedi. Belediye Başkanı Hasan Kara ise Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ile beraberindeki heyete Kilis'e gezdirdiklerini ifade ederek, "Suriyeliler hakkında bilgi verdik. Kursları ve bayanlara yönelik çalışmalar konusunda bilgilendirme yaptık. Kuytu ve beraberindeki heyet Kilis'in Suriyelilere yaptıklarını takdirle karşılıyor. Bir çok ortak proje yürütmek için prensip kararı aldık" dedi. - KİLİS