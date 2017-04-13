Sepaş Enerji Kocaeli'nin Elektrik Faturasını 25 Milyon Lira Azalttı

Geçen yıl 850 bine yakın aboneye ulaşan Sepaş Enerji'de Genel Müdür Ondrej Safar, 2016 yılında Kocaeli'de serbest tüketici sözleşmesi imzalayarak serbest tüketici müşterilerine 25 milyon 300 bin TL'lik katkı sağladıklarını ifade etti.



Sepaş Enerji, 2016 yılında Kocaeli ekonomisine 25 milyon lira katkı sağladı. Şirketin faaliyetleri hakkında Kocaeli'deki basın mensuplarıyla bir araya gelen Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 2016'nın yatırım anlamında atak yaptıkları bir yıl olduğunu söyleyen Genel Müdür Safar, "Kocaeli ilinde abone sayımız yaklaşık 850 bine yükseldi. 2016 yılında bizimle sözleşme imzalayarak müşterimiz olan serbest tüketicilere toplam katkımız 25 milyon 382 bin 901 TL'ye ulaştı. Bu rakamın 11 milyon 910 bin 815 TL'si sanayi, 12 milyon 928 bin 892 TL'si ticarethane ve 543 bin 192 TL'si de mesken" dedi.



Kendileri için 2017 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Safar, "2017 yılı da hedeflediğimiz gibi başladı. Yılın ilk iki ayında bile Kocaeli'deki serbest tüketicilere katkımız 5 milyon 300 bin TL. Bu rakamın 3 milyon TL'sini sanayi müşterilerimize yaptığımız katkı oluşturuyor. Ayrıca düzenlemeye tabi tarifeden yararlanan müşterilerimize de kesintisiz hizmetimizi sürdürüyoruz. 2017'yi tamamen sistemlerimizi yenilemeye ayırdık. Önümüzdeki yıl abonelerimizi güzel yenilikler bekliyor" diye konuştu.



Kocaeli'nin Türkiye sanayisi için çok değerli olduğunu aktaran Ondrej Safar, "Türkiye'de toplam elektrik tüketiminin yüzde 45'ini sanayi kuruluşları gerçekleştiriyor. Bu oran Kocaeli'de Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde. Kocaeli'de tüketilen enerjinin yüzde 73'ü sanayiden geliyor. Ayrıca Kocaeli İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en çok elektriğin tüketildiği 4. İl ve tüm Türkiye'deki toplam tüketimi yüzde 5'ini tek başına tüketiyor. Bizim müşteri portföyümüz içinde de çok büyük sanayi kuruluşları bulunuyor. Bir nebze de olsa onların üretimine katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Gebze, Gölcük, Kocaeli, Kartepe, Derince, Körfez, Darıca, Kandıra ve Karamürsel'de yer alan 9 Müşteri Hizmetleri Merkezi ve çağrı merkezimizde kesintisiz hizmet veriyoruz. Aynı zamanda kişisel olarak da Kocaeli'de çalışıyor olmaktan çok memnunum" şeklinde konuştu.



Sepaş Enerji olarak, genç ve dinamik kadrolarıyla bütün dönüşüm ve değişimlere başarılı bir şekilde ayak uydurduklarını dile getiren Safar, "Müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşıyacak olan Tesla Projemiz son hızıyla sürüyor. Müşterilerimize ulaştığımız kanalları her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır sosyal medya kanalında oldukça aktifiz. Hem kampanyalarımızı duyurmak için hem de müşterilerimizin taleplerine anında cevap verebilmek için bizim için yeni ve çok kullanışlı bir mecra olduğunu söyleyebilirim. Yıl içinde yaptığımız kampanyalar mutlaka müşterilerimize fayda sağlayan ve hayatlarına dokunana nitelikte oluyor. 2017 yılında da kampanyalarımızla sektörde fark oluşturacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Safar, son olarak müşterilerini mağdur olmamaları için anlaşmalı olmayan fatura ödeme noktalarından ödeme yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - KOCAELİ