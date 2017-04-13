Şentop: "Hükümeti Kurma Görevini Millete Veriyoruz"
TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, “Yeni sistemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan sonrasını garanti altına almak için bu değişikliği yapıyoruz.
TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Yeni sistemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasını garanti altına almak için bu değişikliği yapıyoruz. Onun gibi güçlü liderlerin gelmesini garanti ediyoruz" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferans düzenlendi. TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un konuşmacı olarak katıldığı programa Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve eşi Yeter Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dr. Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Tarık Yarılgaç, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Referanduma 3 gün kaldığına dikkat çeken Şentop, bu zamana kadar 6 referandum yapıldığını, 1982 Anayasası'nda 18 madde değiştirilirken, 16 Nisan'da 19. kez değişiklik yapılacağını kaydetti. Şentop, "Anayasanın bir sözü, bir de ruhu var. Şimdiye kadar yapılan 18 değişiklik sözde gerçekleştirildi, şimdi ise ilk defa anayasanın ruhuna dokunan bir değişiklik için sandığa gidilecek" dedi.
"Yeni sistem güçlü liderlerin gelmesini garanti ediyor"
Yeni sistemde hükümeti doğrudan milletin seçeceğini, artık meclis içindeki dengelere ve güvenoyuna ihtiyaç kalmayacağını, hükümeti kurma görevini doğrudan millete verdiklerini belirten Şentop, "Cumhuriyet'in 94. yılında 65. hükümet kuruldu ve bunun nedeni hükümetin meclisin içinden çıkıyor olmasıydı. 7 Haziran istikrarın garanti olmadığını bize gösterdi. Güçlü siyasi lidere bağlı olan istikrar yerine güçlü bir sisteme ihtiyacımız var. Bu sistem, güçlü bir siyasi lider olmasa dahi etkili olacak. İstikrar yeni sistemle artık kalıcı hale gelecek. Şimdiki sistemde ülkemizi yönetmek için yüzde 25 oy almak yeterli, getirilmeye çalışılan sistemde ise yüzde 50 oy almak gerekiyor. Kötü adam diye düşünülen kişilerin mevcut sistemde başa gelmesi daha muhtemel. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasını garanti altına almak için bu değişikliği yapıyoruz. Onun gibi güçlü liderlerin gelmesini garanti ediyoruz" diye konuştu.
"Cumhurbaşkanına yeni yetkiler verilmiyor"
Yeni sistemde cumhurbaşkanına yeni yetkilerin verilmediğinin altını çizen Şentop, "Şimdiki sistemde var olan yetkileri, yeni sistemde tek elden yöneteceğiz. Cumhurbaşkanına sıfırdan verilen yeni bir yetki bulunmayacak, sadece başbakanın yetkilerini de uygulayacak. Yönetimde tek kişi hakim olacak, dolayısıyla çift başlılık ortadan kalkacak. İngiltere ve Almanya örneğinde olduğu gibi dünyada iyi işleyen tüm sistemlerde son sözü bir kişi söylüyor"ifadelerini kullandı.
Şentop'un konuşmasının ardından sahneye çıkan Başkan Enver Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemizde en iyi anlatan kişi Mustafa Şentop Hocamızdır. Nezih açıklamaları nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki referandum a üç gün kala önyargılar kırılmıştır" diye konuştu.
Program, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Şentop'a çiçek takdimiyle sona erdi. - ORDU