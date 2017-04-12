Sentetik Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cami avlusunda baygın halde bulunan ve sentetik uyuşturucu maddesi kullandığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.



Olay, Zonguldak Alaplı Camii'nin avlusunda meydana geldi. İddialara göre, vatandaşlar Alaplı Merkez Camii şadırvanının üstünde A.K.'yi (17) yerde baygın görünce polis ve 112'den yardım istedi. Yapılan ilk müdahalede uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen A.K. 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK