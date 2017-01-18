Sensör Eğitimi

Eğitim, İsmail Akgün tarafından verilecektir.

Sensör Eğitimi

Eğitim, İsmail Akgün tarafından verilecektir.

Kaynak: Etkinlik.io

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