Şenol Güneş: Yanlış Yapmaya Hakkı Yok

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: "(Quaresma) Onun gibi iyi bir profesyonelin yanlış yapmaya hakkı yok"





"İlk yarını son maçı. Geriden gidiyoruz. Bu maçta puan kaybetsek sıkıntı olurdu. Rakibimiz güçlü bir rakipti. Beklediğimizden daha iyi hava ve saha koşulları vardı. Rakibin de önemli eksikleri vardı. Bizim takımın da konsantrasyonu üst seviyedeydi. Rakip gelmese bile geride kalmamız ilk yarıda çok oldu. Hücuma çıkınca etkili olduk. Maçın tamamında hak eden takım olduk. Osmanlıspor olağanüstü bir çıkış yaptı. Bana göre haftanın maçıydı. Transfer ile ilgili bütün bilgileri başkanımız ile paylaştım. Dolayısıyla bütün hamleleri o yapıyor. Biz burada görevliyiz. Biz düşüncelerimizi yönetim ile paylaşıyoruz."

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