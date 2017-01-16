GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş - Transferle Ilgili Gelişmeler ve Aziz Yıldırım'ın Açıklamaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
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