Şenol Güneş: "Teslim Olmayacağız"

İşte Güneş'in karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalar:



-SAKİN KALACAĞIZ-



"Önemli ve zor bir maç oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Futbolun iki yönünü de iyi oynamalıyız. Buraya futbol oynayarak geldik, yarın da iyi oynayarak galip gelmek istiyoruz. Fair-Play içinde bir maç olsun. Oyuncularım en iyisini yapacaklar. Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyacağım. Kazanırsak seviniriz.Taraftarlar maçtan kopmadan destek olmalı. Sinirlenmeden sakin kalacağız." dedi.



-CEZANIN VERİLİŞ ZAMANI TARTIŞMAYA AÇIKTIR-



"Ceza haksız veriliyorsa onun zararı daha büyük olur. UEFA, terazide Lyon tarafına ağır basmıştır. Cezanın veriliş zamanı tartışmaya açıktır. Futbola bir ceza verilmiştir. Güvenliği sağlaması gereken taraf görevini yapmadı.Ben bu durumu bir senaryonun parçası olarak görüyorum. Teslim olmayacağız. Bu kararda kazanan Lyon'dur. Kaybeden Beşiktaş ile futboldur." dedi.



-FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ-



"Şu an itibari ile Aboubakar ve Marcelo cezalı. Ömer de sakat. Diğerlerinin durumunu antrenman sonrasında karar vereceğim. Görev alacak arkadaşlar en iyisini yapacaktır. Bu karar değil. Orada da psikolojik savaş vardı. Biz futbol oynamaya çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun soğuk kanlı bir şekilde maç oynayacağız. Kaybetsek bile alnımız ak olarak çıkacağız" dedi.



-İSTESEK MAÇI TATİL ETTİREBİLİRDİK-



"Provokasyon çok kolay. Birinin bir şey atması doğru değil. Atarsa ceza almalıdır. İstesek oyuncumuzu yere yatırır, maçı tatil ettirebilirdik. Biz futbol adına gayret ettik. Niyetimiz asla gayri meşru yollardan maçı kazanmak değildir. Bugün aslında bir ceza verilmedi. Maça psikolojik baskı yapılmıştır. Görünen köy kılavuz istemez. Bir yanlışlık varsa ve iki takımı da bir araya koyuyorsanız bunu herkes görür" dedi.



-OYNANMAMIŞ MAÇIN CEZASINI ALDIK-



"Lyon baskıdan kazançlı çıktı. Lyon da bizim ile oynanan maçta başkanı ve yönetimi ortamı hazırladı. Yarın oynanmamış maçın cezasını aldık. O kadar bileti satıp para kazandılar. Satma. Ben senin orada misafirinim. Futbol adına ne yapılacaksa biz yapmaya çalıştık. Lyon taraftar getirmedi. Rahatladı. Dünya futbolunda bütün maçlar seyircisiz oynansın." dedi.



-GÜNEŞ'TEN CANER VE DEMBA BA AÇIKLAMASI-



"Caner ve Demba Ba uzun sakatlıktan geldiler. Demba ba listede yok. Yüksek tempoda neler yapabilecekleri soru işareti. Defansif oynamada sıkıntı var. Caner her geçen gün üstüne koyuyor, daha da ihtiyacı var. Maçı kazanmak için oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz. Bir maç oynayarak risk alamayız. Alacağımız riskler içimize sinmeli. İyi niyeti ile çalışıyor" dedi.



-ÖNÜMÜZE BİR BOMBA KOYDULAR-



"Ben oyuncular ile konuşma yapmadım. Gündemimiz bu oldu. Önümüze bir bomba koydular. Maçtan önce bize gol attılar. Kim attı bilmiyorum."dedi.



-HAK ETMEDİĞİM BİR CEZADA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ SÖYLERİM-



"Ortada bir karar alınmış ve bize yansıması var. Yarın siz yenseniz de ceza alabilirsiniz. 100 tane Fransız tribünden bir şey atsa cezayı biz alacağız. Seyirciye ceza verilmeli, yanlış yapana ceza verilmeli. Yaşanan olaylara baktığımızda Lyon ile aynı cezayı aldığımızda ve maçtan önce açıklanmasını samimi bulmuyorum. Hak etmediğim bir cezada ifade özgürlüğümü söylerim" dedi.



-GÜNEŞ'TEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÇAĞRI-



"Daha önce takıma nasıl destek olunduysa öyle destek olsunlar. Olumsuz davranışlar olmasın. Lyon takımı misafirimizdir. Futbola birleştirici unsur olarak bakıyoruz. Lyon başkanı akıllı bir adam ama biz saf değiliz. UEFA karar almıştır. Biz 3.takımız."dedi.



Haber Kaynağı: HABER1903