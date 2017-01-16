Şenol Güneş'ten Osmanlıspor Maçında Ryan Babel Kararı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile zorlu bir randevuya çıkıyor.



Ryan Babel Osmanlıspor maçında ilk 11'de mi?



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı öncesi 18 kişilik kadrosunu açıkladı. Yeni transferlerden Matej Mitrovic'i yedek kulübesine alan tecrübeli çalıştıcı, Ryan Babel'i ise ilk 11'de sahaya sürdü.



Kaleyi Fabri'ye emanet eden Şenol Güneş, defans ikilisini Marcelo ve Tosic'ten oluştururdu. Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Adriano görev aldı.



Babel'in yanında Ricardo Quaresma'ya forma veren başarılı teknik adam, ileri uçta Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun'u tercih etti.



Orta sahada Atiba ve Oğuzhan'a görev veren Şenol Güneş, 10 numara pozisyonunda Anderson Talisca'yı seçti.



Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu ve Caner Erkin'in sakatlıkları sürüyor. Vincent Aboubakar da Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için bu maçta oynayamayacak.



Ev sahibi Osmanlıspor'da,se Engin Bekdemir ve Tugay Kaçar sakat. Musa Çağıran sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Badou Ndiaye ise Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için bu maçta oynayamayacak.



Beşiktaş'ın Osmanlıspor 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun



Beşiktaş'ın yedekleri: Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay Arslan, Beck, Kerim Frei, Gökhan İnler, Necip Uysal.



