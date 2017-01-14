Şenol Güneş'ten Babel ve Talisca'ya Özel Görev

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transfer Ryan Babel ve sakatlığını atlatarak tekrar takıma katılan Anderson Talisca'dan özel istekte bulunduğu belirtildi.



Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında Ryan Babel ve Talisca'yı Cenk Tosun'a yakın oynatacak.



Tecrübeli hoca ligin 2. yarısına 3 puanla başlamanın hesaplarını yaparken Babel ve Talisca'dan kaleye sık sık şut atmalarını istedi.



Osmanlıspor'un hızlı oyuncuları olduğunu bilen Güneş savunmada yer alan oyuncularından da dikkatli olmalarını istedi.



Güneş'in bu maçta sağ kanatta Quaresma'ya görev vermesi solda da Babel'i oynatması bekleniyor..